Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте

Алла Пугачева обратилась к Кристине Орбакайте в ее день рождения

Российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева поздравила свою дочь, заслуженную артистку России Кристину Орбакайте с 54-летием. Свое поздравление она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Какое счастье, что ты есть у меня. С днем рождения!» — отметила Пугачева.

Орбакайте отреагировала в комментариях, поблагодарив свою мать.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

8 мая стало известно, что Пугачева воссоединилась с Орбакайте на Кипре спустя полгода разлуки. Их заметили во время прогулки по набережной Лимасола.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Пугачева получает 28 млн рублей в год за старые хиты.