Стало известно, что Пугачева получает 28 млн рублей в год за старые хиты

Продюсер Красная: Пугачева зарабатывает около 28 млн рублей в год на старых хитах

Продюсер Алина Красная заявила в беседе с изданием kp.ru, что певица Алла Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах около 28 млн рублей в год.

«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 — 7 млн рублей в квартал», — раскрыла эксперт.

Красная уверена, что основной заработок Пугачевой приносят именно отчисления за старые композиции. Среди ее новых релизов, отметила продюсер, нет хитов.

Издание kp.ru также добавляет, что сейчас Пугачева не дает концертов из-за проблем с сердцем.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

17 апреля 2025 года Пугачева обратилась к своим врагам в соцсетях. По ее словам, хейтеры помогают «разукрасить жизнь разными красками».

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