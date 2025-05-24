Комик Ваня Усович во второй раз стал отцом

Комик Ваня Усович стал отцом во второй раз. Об этом рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его супруга Анастасия.

Она опубликовала фото встречи первенца пары Дани с малышом. Пол и имя ребенка пара называть не стала.

Сын Даня родился у супругов в 2022 году.

С 2023 года Ваня Усович не давал больших концертов. Издание Super сообщало, что в 2025 году белорусский комик планирует отправиться в большой тур по Европе и выступить в Сербии, Австрии, Чехии и Германии, а в 2026 году — дать несколько концертов в России.

Накануне телеведущая Татьяна Арно рассказала, что впервые стала матерью. Арно уточнила, что родила мальчика в апреле. Малыша назвали Иваном.

Ранее Анна Семенович заявила, что не боится рожать после 45 лет.