Телеведущая Татьяна Арно впервые стала матерью. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Арно рассказала, что родила мальчика в апреле. Малыша назвали Иваном.

«Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная», — рассказала телеведущая.

Арно наиболее известна как ведущая программы «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем на «Первом канале». Она также была ведущей программ «Афиша» и «Большой город». В феврале 2011 года вышла замуж за петербургского музыканта группы «Самое Большое Простое Число» Кирилла Иванова.

В публикации указывается, что отчество у сына Арно «Денисович». Как отмечает издание «СтарХит», в 2024 году появился слух, что Татьяна находится в отношениях с главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко.

В мае певица Анна Семенович заявила, что не боится рожать после 45 лет. Артистка отметила, что современная медицина сильно шагнула вперед. По ее словам, сейчас женщина может стать матерью в любом возрасте.

Ранее мать Свинки Пеппы родила и раскрыла имя поросенка.