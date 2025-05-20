Семенович заявила о готовности рожать после 45 лет

Певица Анна Семенович заявила, что у нее нет страхов перед материнством

Певица Анна Семенович заявила в беседе с kp.ru, что не боится рожать после 45 лет.

Семенович отметила, что современная медицина сильно шагнула вперед. По ее словам, сейчас женщина может стать матерью в любом возрасте.

«Для этого необходимо поддерживать и восполнять необходимые дефициты, контролировать вес и заботиться о своем женском здоровье. Все это я делаю регулярно, и у меня лично нет никаких страхов перед материнством», — поделилась артистка.

Известно, что Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки. В мае 2023 года певица призналась, что данная процедура обошлась ей в 160 тысяч рублей. Артистка отметила, что делала это в достаточно дорогой клинике. Певица уточнила, что успела заморозить яйцеклетки еще до того, как впервые заболела коронавирусом.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. В ноябре Денис Шреер признался, что женится на Анне Семенович в 2025 году.

Ранее сообщалось, что жених Семенович все еще не развелся с супругой.