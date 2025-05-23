На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова устроила скандал во время прощания с хореографом Юрием Григоровичем

Волочкова грубо высказалась на прощании с хореографом Юрием Григоровичем
close
Илья Питалев/РИА Новости

Артистка балета Анастасия Волочкова расплакалась на прощании с балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.

«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Это говно мне больше не нужно!», — сказала она.

Балерина возмутилась ценам на билеты в Большой театр, отметив, что люди не могут позволить себе купить их за 100 тысяч рублей.

До этого на Исторической сцене Большого театра завершилось прощание с Григоровичем.

Прощание проходило на Исторической сцене Большого театра. Григоровича кремируют, а затем упокоят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, балериной Наталией Бессмертновой.

Советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни 19 мая. Причиной стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

Григорович начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами