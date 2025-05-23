Волочкова устроила скандал во время прощания с хореографом Юрием Григоровичем

Артистка балета Анастасия Волочкова расплакалась на прощании с балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает StarHit в Telegram-канале.

«Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Это говно мне больше не нужно!», — сказала она.

Балерина возмутилась ценам на билеты в Большой театр, отметив, что люди не могут позволить себе купить их за 100 тысяч рублей.

До этого на Исторической сцене Большого театра завершилось прощание с Григоровичем.

Прощание проходило на Исторической сцене Большого театра. Григоровича кремируют, а затем упокоят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, балериной Наталией Бессмертновой.

Советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни 19 мая. Причиной стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

Григорович начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.