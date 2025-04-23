Фанатка попыталась сфотографироваться с покойным скульптором Церетели

SHOT: женщина попыталась сделать селфи с Церетели на прощании со скульптором

Во время прощания со знаменитым скульптором Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, женщину увела охрана.

Церемония прощания с Церетели началась в храме Христа Спасителя днем 23 апреля.

Проститься со скульптором пришли его родные, а также представители российской культуры: внук Василий Церетели, председатель Союза художников РФ Виктор Глухов, народный артист России Евгений Герасимов, члены Российской академии художеств.

Народный художник России и Грузии Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее в Госдуме призвали увековечить память Церетели в виде памятника в Москве.