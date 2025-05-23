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В Большом театре завершилось прощание с Юрием Григоровичем

В Москве прошло прощание с Юрием Григоровичем
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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР, хореографом Юрием Григоровичем. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, на прощание пришли министр культуры России Ольга Любимова, народные артисты РФ Андрис Лиепа, Николай Цискаридзе, вице-президент РАХ Андрей Золотов, балерина Анастасия Волочкова, народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, а также его родные, друзья и коллеги.

«‎Мы были свидетелями триумфа его спектаклей на этой сцене Большого театра и триумфа его спектаклей, так сказать, Во многих городах тогда Советского Союза мы были свидетелями триумфа гастролей Большого театра и по стране, и за рубежом»‎, — сказал народный артист СССР Борис Акимов.

Прощание проходило на Исторической сцене Большого театра. Григоровича кремируют, а затем упокоят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, балериной Наталией Бессмертновой.

Советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни 19 мая. Причиной стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

Григорович начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.

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