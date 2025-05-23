В Большом театре прощаются с Юрием Григоровичем

В Большом театре началось прощание с народным артистом СССР Григоровичем

На Исторической сцене Большого театра проходит прощание с народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию уже посетили несколько сотен человек, в том числе Николай Цискаридзе, Валерий Гергиев, Ольга Любимова и другие. Life со ссылкой на SHOT отмечает, что во время церемонии зачитали телеграмму от Владимира Путина. Лидер России также прислал венок.

Григоровича кремируют, а затем упокоят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, балериной Наталией Бессмертновой.

Советского и российского хореографа и балетмейстера Юрия Григоровича не стало на 99-м году жизни 19 мая. Причиной стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

Григорович начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

О вкладе Григоровича в историю советского и российского балета — в материале «Газеты.ru».

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.