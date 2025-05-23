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У мужа Блиновской принудительно взыскивают 2 млн рублей долгов ФНС

SHOT: приставы начали принудительное взыскание с двух компаний Блиновского
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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала принудительное взыскание с двух компаний мужа осужденной блогерши Елены Блиновской — Алексея Блиновского. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

У двух фирм Блиновского, утверждает Telegram-канал, есть долг в размере почти 2 млн рублей, по которому «провалены все сроки». Как утверждает СМИ, ООО «Алмаз» предпринимателя задолжало 1 млн 695 тыс. рублей, а ООО «Подари мечту» — 300 тыс. рублей.

Налоговый юрист рассказал Telegram-каналу, что из-за ограничений взыскание судебными приставали у Блиновского «станет сложным процессом». SHOT отмечает, что сейчас счета бизнесов Блиновского арестованы из-за уголовного дела против его супруги, а недавно Савеловский суд продлил санкции.

Также в посте отмечается, что недавно Елена Блиновская направила два иска в Арбитражный суд Москвы и Красноярска против ФНС. Блогерша обвинила налоговиков в том, что они незаконно исключили ряд ее фирм из реестра юрлиц и добивается отмены решения ведомства.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что известного российского актера оштрафовали за неоплату другого штрафа.

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