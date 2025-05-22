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Волочкова объяснила, почему продала квартиру: «Тянула из меня деньги»

Балерина Волочкова опровергла, что продала квартиру из-за нужды в деньгах
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Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова опровергла в беседе с NEWS.ru, что продала квартиру в Санкт-Петербурге из-за нужды в деньгах и жизненными сложностями.

Волочкова назвала продажу жилья вынужденным шагом.

«Эта квартира тянула из меня деньги на ее поддержание, на ежемесячное коммуналки. Там очень дорогая коммуналка», — отметила артистка.

Волочкова отметила, что у нее останутся светлые воспоминания о квартире, которую ей подарил экс-возлюбленный Сулейман Керимов. Однако артистка не понимает, почему продажа ее недвижимости становится «новостью страны» и «сенсацией».

Волочкова продала свою 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга за 165 миллионов рублей в апреле 2025 года — незадолго до свадьбы ее дочери Ариадны.

Инсайдер «СтарХита» предполагал, что балерина решилась найти нового владельца для своей недвижимости из-за «острой потребности в деньгах».

Telegram-канал SHOT утверждал, причиной продажи стала якобы задолженность в почти 130 тысяч рублей за коммунальные услуги, которую постановил погасить суд. Волочкова опровергла наличие задолженностей. Она напомнила, что выиграла суд у управляющей компании в Санкт-Петербурге за залив квартиры.

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