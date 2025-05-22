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Александр Ревва получил российский паспорт

Артист Ревва получил российское гражданство
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Valery Gorokhov/Global Look Press

Комик и певец Александр Ревва получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, свидетельствующие о его гражданстве.

Артист родился в Донецке и, как следует из документов, указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года.

В беседе с Mash супруга артиста комментировать смену украинского гражданства мужа на российское отказалась.

Канал добавляет, что юморист с февраля 2022 года не общается с отцом, живущим в ДНР. Некоторое время назад Реева уехал в Испанию, но вернулся в РФ.

В апреле 2025 года певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт. По данным издания Mash, Лорак обновила документы и отправила новые данные в ФНС. Mash предполагает, что артистка сделала это для выступления за границей. В новых бумагах не указано отчество певицы.

Ранее популярного российского комика Сашу Малого задержали на российской границе.

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