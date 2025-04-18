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«Квартирой я дорожу»: Волочкова не собирается продавать «подарок Керимова»

Волочкова опровергла информацию о продаже шестикомнатной квартиры из-за долгов
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла информацию СМИ о продаже своей шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге из-за долгов за ЖКУ. По ее словам, своей недвижимостью она дорожит, и это управляющая компания должна ей деньги, а не наоборот.

«Это неправда. Моей квартирой я дорожу. Это подарок Сулеймана Керимова. Какие долги?! Вы что?! Я выиграла суд у Управляющей компании в Питере за залив моей квартиры. И это они мне должны 5 млн рублей», — сказала она.

18 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что Волочкова выставила на продажу за 165 млн рублей свою шестикомнатную квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. По данным канала, причиной продажи стала задолженность в почти 130 тысяч рублей за коммунальные услуги, которую постановил погасить суд. Уточняется, что для приобретения недвижимости уже нашелся потенциальный покупатель, который готов заключить сделку в ближайшие дни.

Кроме того, пишет SHOT, балерина якобы должна около 67 тысяч рублей за услуги ЖКХ в своей квартире на Петровском переулке в центре Москвы.

Ранее Волочкова вступила в дебаты с депутатом из-за турецких сериалов.

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