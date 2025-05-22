Путин вручил нагрудный знак заслуженного артиста РФ музыканту Павлу Милюкову

Президент России Владимир Путин вручил нагрудный знак заслуженного артиста РФ скрипачу, преподавателю Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Павлу Милюкову. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«‎Поздравляю всех награжденных и благодарю за столь высокую оценку моей деятельности. Также хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, без кого эта награда была бы недостижима - это моя семья, мои учителя»‎, — сказал музыкант.

Аналогичную награду получил пианист, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Мирослав Култышев. Он поблагодарил главу государства за внимание к сфере культуры и искусства.

В конце апреля этого года певец Дмитрий Скориков удостоился звания заслуженного артиста России. Указ о награждении государственной награды подписал президент России Владимир Путин. Скориков получил звание за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Анна Михалкова стала народной артисткой России.