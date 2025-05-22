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Путин вручил нагрудный знак заслуженного артиста РФ музыканту Павлу Милюкову

Путин вручил награду заслуженного артиста скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву
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Артур Лебедев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил нагрудный знак заслуженного артиста РФ скрипачу, преподавателю Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Павлу Милюкову. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«‎Поздравляю всех награжденных и благодарю за столь высокую оценку моей деятельности. Также хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, без кого эта награда была бы недостижима - это моя семья, мои учителя»‎, — сказал музыкант.

Аналогичную награду получил пианист, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Мирослав Култышев. Он поблагодарил главу государства за внимание к сфере культуры и искусства.

В конце апреля этого года певец Дмитрий Скориков удостоился звания заслуженного артиста России. Указ о награждении государственной награды подписал президент России Владимир Путин. Скориков получил звание за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Анна Михалкова стала народной артисткой России.

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