Дмитрий Скориков стал заслуженным артистом России

Певец Дмитрий Скориков удостоился звания заслуженного артиста России. Об этом сообщили представители музыкального театра «Геликон-опера» на официальном сайте.

Указ о награждении государственной награды подписал президент России Владимир Путин. Скориков получил звание за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

«С огромной радостью поздравляем Дмитрия и желаем новых достижений, воплощения планов, ярких ролей, бурных аплодисментов и еще большей любви зрителей! Счастливы быть в одной команде!» — заявили представители театра.

Скориков окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Московский государственный институт музыки им. А. Шнитке. В 2002 году он стал солистом театра «Геликон-опера».

В 2017 году артист был номинирован на театральную премию «Золотая маска» за лучшую мужскую роль. Скориков гастролировал во Франции, Испании, Великобритании, Нидерландах, Израиле, Италии, Ливане, Азербайджане, Китае, Южной Корее, Таиланде, Бразилии.

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