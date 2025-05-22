На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландскую группу засудили за поддержку шиитского движения

На группу Kneecap подали в суд за поддержку шиитского движения «Хезболла»
close
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Артисты из ирландской группы Kneecap предстанут перед судом после обвинений в поддержке шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает издание BILD.

По данным издания, британские власти обвинили музыканта Лиама О'Ханна, известного под псевдонимом Mo Chara, в поддержке террористической организации. Следствие заявило, что в ноябре 2023 года артист якобы размахивал флагом «Хезболлы» во время концерта в Лондоне.

Заседание по делу пройдет 18 июня.

Участники Kneecap отрицают предъявленные обвинения. Они заявили, что никогда не поддерживали ХАМАС или «Хезболлу». По мнению артистов, представители истеблишмента исказили их слова «с целью нагнетания моральной истерии».

Известно, что группа Kneecap выступала с антиизраильскими лозунгами. В апреле 2025 года на фестивале Coachella музыканты вышли на сцену с надписями на спине: «Пошел ты, Израиль. Свободу Палестине».

В сентябре 2024 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана. Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы». Целью атак Израиля были названы инфраструктурные объекты ливанского движения.

Ранее Лерчек расплакалась в суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами