Ирландскую группу засудили за поддержку шиитского движения

На группу Kneecap подали в суд за поддержку шиитского движения «Хезболла»

Артисты из ирландской группы Kneecap предстанут перед судом после обвинений в поддержке шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает издание BILD.

По данным издания, британские власти обвинили музыканта Лиама О'Ханна, известного под псевдонимом Mo Chara, в поддержке террористической организации. Следствие заявило, что в ноябре 2023 года артист якобы размахивал флагом «Хезболлы» во время концерта в Лондоне.

Заседание по делу пройдет 18 июня.

Участники Kneecap отрицают предъявленные обвинения. Они заявили, что никогда не поддерживали ХАМАС или «Хезболлу». По мнению артистов, представители истеблишмента исказили их слова «с целью нагнетания моральной истерии».

Известно, что группа Kneecap выступала с антиизраильскими лозунгами. В апреле 2025 года на фестивале Coachella музыканты вышли на сцену с надписями на спине: «Пошел ты, Израиль. Свободу Палестине».

В сентябре 2024 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана. Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы». Целью атак Израиля были названы инфраструктурные объекты ливанского движения.

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