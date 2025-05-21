Израиль ликвидировал инженера-ракетчика «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на юге Ливана ведущего инженера-ракетчика из управления по разработке вооружений шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС.

«Армия нанесла удар по району Тира на юге Ливана и уничтожила террориста Хусейна Назиха Барджа, который был важным источником знаний в области производства оружия», — говорится в заявлении.

До этого премьер-министр Ливана Наваф Салам призвал Израиль вывести войска с ливанской территории.

В сентябре 2024 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана. Армия обороны Израиля объявила о начале наступательной операции против «Хезболлы». Целью атак Израиля были названы инфраструктурные объекты ливанского движения.

Ранее стало известно, что Ирак выделит миллионы долларов на восстановление сектора Газа и Ливана.