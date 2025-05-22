Стала известна причина смерти Юрия Григоровича

Хореограф Григорович умер в ЦКБ от осложнений после двухстороннего воспаления легких

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Стала известна причина смерти народного артиста СССР Юрия Григоровича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении хореографа.

По словам собеседника агентства, Григорович умер в Центральной клинической больнице в результате осложнений после двухстороннего воспаления легких.

Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович умер на 99-м году жизни 19 мая.

Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

Накануне стало известно, что Григоровича похоронят на Новодевичьем кладбище. Похороны состоятся после кремации артиста.

О вкладе Григоровича в историю советского и российского балета — в материале «Газеты.ru».