Стала известна причина смерти Юрия Григоровича

Стала известна причина смерти народного артиста СССР Юрия Григоровича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении хореографа.
По словам собеседника агентства, Григорович умер в Центральной клинической больнице в результате осложнений после двухстороннего воспаления легких.
Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович умер на 99-м году жизни 19 мая.
Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».
В 1964 году он возглавил балет Большого театра.
Накануне стало известно, что Григоровича похоронят на Новодевичьем кладбище. Похороны состоятся после кремации артиста.
О вкладе Григоровича в историю советского и российского балета — в материале «Газеты.ru».