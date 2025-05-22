Помощник Юрия Григоровича назвал место его похорон

Помощник народного артиста СССР Юрия Григоровича Александр Колесников назвал место его похорон. Помощника цитирует ТАСС.
«Юрия Николаевича кремируют после прощания, прах захоронят на Новодевичьем кладбище», — сказал он.
Колесников уточнил, что прощание состоится 23 мая.
Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович умер на 99-м году жизни 19 мая.
Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».
В 1964 году он возглавил балет Большого театра, поставив «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного» и другие известные спектакли. Он переосмыслил классический репертуар и внес в знакомые сюжеты свои яркие авторские интерпретации. Маэстро вдохнул новую жизнь в классический советский балет, благодаря ему мир увидел редакции классических постановок «Лебединого озера», а за билеты на «Щелкунчика» в его хореографии иногда идет нешуточная борьба.
О вкладе Григоровича в историю советского и российского балета — в материале «Газеты.ru».