Михалков понадеялся, что Юра Борисов «когда-нибудь» получит «Оскар»

Режиссер Никита Михалков: фильм «Анора» никогда бы не получил приз на ММКФ

Режиссер Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» Шона Бейкера никогда не получил бы приз на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Его слова передает ТАСС.

«Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать», — заявил постановщик.

При этом Михалков назвал сыгравшего в «Аноре» Юру Борисова «очень хорошим актером» и понадеялся, что артист «все же когда-нибудь получит «Оскар».

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

Недавно актер Марк Эйдельштейн признался, что ему было обидно из-за номинаций Борисова. По словам артиста, его обида ушла после соответствующего разговора с самим Борисовым.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская обматерила активистов из-за доноса.