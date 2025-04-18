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Михалков понадеялся, что Юра Борисов «когда-нибудь» получит «Оскар»

Режиссер Никита Михалков: фильм «Анора» никогда бы не получил приз на ММКФ
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков заявил, что фильм «Анора» Шона Бейкера никогда не получил бы приз на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Его слова передает ТАСС.

«Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать», — заявил постановщик.

При этом Михалков назвал сыгравшего в «Аноре» Юру Борисова «очень хорошим актером» и понадеялся, что артист «все же когда-нибудь получит «Оскар».

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

Недавно актер Марк Эйдельштейн признался, что ему было обидно из-за номинаций Борисова. По словам артиста, его обида ушла после соответствующего разговора с самим Борисовым.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская обматерила активистов из-за доноса.

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