Никита Михалков призвал лишить дохода покинувших Россию режиссеров

Режиссер и президент Московского международного фестиваля Никита Михалков в разговоре с ТАСС призвал не выдавать прокатные удостоверения его коллегам-эмигрантам.

«Стоит ли давать разрешительное удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну, и ее хающими, и поливающими грязью? Думаю, нет», — высказался Михалков.

При этом кинематографист напомнил, что есть люди, которые покинули Россию, однако продолжают снимать хорошее кино, которому стоит давать прокатное удостоверение. Михалков резко осудил деятелей искусства, которые после эмиграции пытаются заработать деньги на критике России и плохих словах в адрес своих экс-сограждан.

«Потому что мы все знаем, что есть люди, которые уехали, которые занимаются своим делом, или не занимаются своим делом, но, по крайней мере, не пытаются заработать на том, чтобы оскорблять свой народ, который они бросили, свою армию, которая защищает страну, [оскорблять] вообще свою страну», — резюмировал режиссер.

Ранее Владимир Долинский признался, что с удовольствием снимался у Михалкова.