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Известный американский телеведущий примерил образ Киркорова

Телеведущий Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова
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The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Телеведущий Джимми Фэллон в выпуске программы «Tonight Show» примерил образ народного артиста России Филиппа Киркорова.

Фэллон решил перевоплотиться в Киркорова для рубрики «Tonight Show Look-alikes». В ней зрители программы присылают снимки людей, похожих на ведущего. Фото с народным артистом России отправила зрительница из Флориды по имени Лена Кернер.

Фэллон назвал Киркорова «болгаро-русской поп-иконой». Телеведущий признался, что не видит сходства.

«Она правда считает, что он похож на меня? Серьезно? Я бы хотел иметь такие волосы, конечно, но... Нет, не вижу сходства», — поделился шоумен.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Сейчас Киркоров поддерживает фигуру с помощью спорта и питания. Певец делает упражнения четыре часа в день. Исполнитель посещает спортивный зал и занимается плаванием.

Ранее Филиппу Киркорову пригрозили штрафом после фейерверка в честь дня рождения.

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