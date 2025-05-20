Две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна

SHOT: у Киркорова отсудили около 60 тыс. рублей за отмену концерта в пандемию

У компании «Филипп Киркоров корпорейшн» отсудили около 60 тыс. рублей две фанатки народного артиста России за несостоявшийся концерт из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Краснодарка и уроженка Ростова подали в суд против фирмы Киркорова, потребовав взыскать с нее стоимость билетов, моральную компенсацию и оплату судебных расходов. Суд встал на сторону фанаток артиста: одной россиянке удалось отсудить около 40 тыс. рублей, а другой — 20 тыс. рублей.

SHOT отмечает, что на данный момент судебные приставы не могут взыскать деньги с ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», поскольку ее счета уже год заблокированы.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что счета «Филипп Киркоров корпорейшн» были заблокированы Федеральной налоговой службой, поскольку в составе учредителей числился Геннадий Рыбак, экс-концертный директор артиста. Киркоров обладал 90% долей активов в этой компании еще с 2019 года, через нее он принимал заказы на концерты.

В мае того же года kp.ru писало, что Киркоров решил возобновить бизнес на фоне ликвидации фирмы. Издание заявляло, что статус компании сменился на «действующий».

Ранее сообщалось, что кино Голливуда вернется в Россию весной 2026 года.