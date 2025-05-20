На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна

SHOT: у Киркорова отсудили около 60 тыс. рублей за отмену концерта в пандемию
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У компании «Филипп Киркоров корпорейшн» отсудили около 60 тыс. рублей две фанатки народного артиста России за несостоявшийся концерт из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Краснодарка и уроженка Ростова подали в суд против фирмы Киркорова, потребовав взыскать с нее стоимость билетов, моральную компенсацию и оплату судебных расходов. Суд встал на сторону фанаток артиста: одной россиянке удалось отсудить около 40 тыс. рублей, а другой — 20 тыс. рублей.

SHOT отмечает, что на данный момент судебные приставы не могут взыскать деньги с ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», поскольку ее счета уже год заблокированы.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что счета «Филипп Киркоров корпорейшн» были заблокированы Федеральной налоговой службой, поскольку в составе учредителей числился Геннадий Рыбак, экс-концертный директор артиста. Киркоров обладал 90% долей активов в этой компании еще с 2019 года, через нее он принимал заказы на концерты.

В мае того же года kp.ru писало, что Киркоров решил возобновить бизнес на фоне ликвидации фирмы. Издание заявляло, что статус компании сменился на «действующий».

Ранее сообщалось, что кино Голливуда вернется в Россию весной 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами