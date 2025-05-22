Российский комик рассказал об инциденте на границе

Комик Малой заявил, что его задержали по приезде в Россию

Популярного российского комика Сашу Малого задержали на российской границе. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

В аэропорту сотрудница пограничной службы спросила комика, почему он отсутствовал в России на протяжении трех месяцев. Малой ответил, что путешествовал по странам Азии и отдыхал. После этого сотрудница отправила его на допрос. Но пограничники, которые собирались допрашивать Малого, узнали его и сказали, что произошла случайность. Они объяснили инцидент тем, что их коллега была не в настроении.

21 мая сообщалось, что комик Гарик Харламов получил 293 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Артист оплатил в общей сумме 275 тыс. рублей. Весь долг погашен на данный момент. Уточняется, что юмориста ловили на превышении скорости, неправильной парковке, неоплаченном проезде по платной дороге и несоблюдении требований знаков или разметки.

12 мая Мещанский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО комику Артемию Останину.

Ранее были раскрыты причины мягкого наказания комика Сабурова за нарушение закона о миграции.