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Харламов получил штрафов на несколько сотен тысяч рублей

PostNews: комик Гарик Харламов получил штрафов на 275 тыс. рублей
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ТНТ

Комик Гарик Харламов получил 293 штрафа за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, Харламова оштрафовали 293 раза с марта 2024 года. Артист оплатил в общей сумме 275 тысяч рублей за нарушение ПДД. Весь долг погашен на данный момент. Уточняется, что юмориста ловили на превышении скорости, неправильной парковке, неоплаченном проезде по платной дороге и несоблюдении требований знаков или разметки.

PostNews добавил, что все штрафы Харламов получил на своем автомобиле Dongfeng M-Hero. 21 мая Telegram-канал 112 сообщал, что неизвестный облил кефиром этот автомобиль на парковке ЖК «Рассказово» в Москве. Утверждалось, что человек сделал это из-за неправильной парковки Харламова.

Юморист припарковался на разметке для спецтранспорта в ЖК «Рассказово». Отмечается, что случай с автомобилем Харламова — не первый на территории этого жилого комплекса. Неизвестный местный житель регулярно обливает неправильно припаркованные автомобили кефиром.

Ранее стало известно о многомиллионных потерях бизнеса Гарика Харламова.

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