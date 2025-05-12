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Московский суд продлил арест комику Останину

Мещанский районный суд продлил арест обвиняемому в разжигании ненависти Останину
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО комику Артемию Останину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в ведомстве.

Артемий Останин — это псевдоним 29-летнего комика. Его зовут Артем Фролов. Он родился в Ейске, в 2019 году окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. Останин пробовал себя в разных творческих профессиях, но в итоге остановился на стендапе.

Останин был арестован 19 марта из-за комментариев о лицах, потерявших трудоспособность во время боевых действий, сделанных на выступлении около 15 марта. Сам он вину не признает.

Задержан мужчина был на границе Белоруссии. После задержания Останин обвинил белорусских силовиков в избиении и пытках и предъявил доказательства — свою спину, покрытую синяками. Врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими. У мужчины возник пневмоторакс — скопление воздуха в полости около легких.

Ранее МВД Белоруссии назвало ложной информацию об избиении силовиками комика Останина.

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