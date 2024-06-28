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Уехавшая на Украину певица Мария Максакова не оплатила долги в России

РИА: уехавшая на Украину певица Максакова задолжала в России 61 тыс. рублей

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РИА «Новости»

Уехавшая на Украину оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным источников, у 46-летней Максаковой есть две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей.

Первая задолженность составляет 29,8 тыс. рублей и за неуплату ей начислили еще 4233 рубля. Вторая задолженность на 25 тысяч рублей — по взысканию имущественного характера. За ее непогашение начислили взыскание на две тысячи рублей.

До этого Максакову оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Певице назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения административного дела стали размещенные Максаковой ролики на видеохостинге YouTube, в которых нет иноагентской маркировки. До этого Пресненский суд назначил певице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Ранее Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности религиозного и общественного деятеля Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом).

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