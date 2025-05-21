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Джиган вспомнил, как случайно испражнился во время езды на велосипеде

Рэпер Джиган признался, что случайно испражнился во время езды на велосипеде
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Пресс-служба шоу «Звезды»

Рэпер Джиган рассказал во втором выпуске интеллектуального шоу «Джиганина», что случайно испражнился во время езды на велосипеде.

По словам музыканта, инцидент произошел, когда он был на прогулке вместе со своей супругой Оксаной Самойловой. Перед этим рэпер съел «то ли арбуз, то ли дыню». Блогерша, которая тоже участвовала в шоу, подтвердила эту информацию. Знаменитости тогда уже жили вместе, но у них еще не было детей.

«Я поехал кататься на велосипеде с Оксаной в белых шортах. В белых шортах! Просто кручу педали и не понимаю, как так произошло. Ну вот просто фонтан! Как поршень! Там [на шортах] была не совсем куча, а пятно коричневое», — рассказал Джиган.

Самойлова в свою очередь не могла сдержать смеха на передаче, вспоминая эту историю. Она пояснила, что в тот момент ехала сзади.

«Вы просто не представляете, с какой скоростью он педалировал домой, прикрываясь рукой. <…> Я подумала тогда: «Во, [дурак]. Мой!» — подытожила блогерша.

В первом выпуске того же проекта Джиган рассказал, что впервые занялся сексом с цыганкой. Музыкант раскрыл, что это был подарок от «пацанов» на его день рождения.

Джиган состоит в браке с блогершей Оксаной Самойловой с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына: 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Бизнесвумен признавалась, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая дочь, которая сильно к ней привязана. В феврале 2024-го рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка.

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