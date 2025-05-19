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Певцов рассказал, согласится ли на съемки в ремейке «Бандитского Петербурга»

Певцов: рассмотрю возможность участия в ремейке «Бандитского Петербурга»
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НТВ

Сегодня тема 90-х годов в кинематографе уже устарела, поэтому проекты о том времени уже неактуальны. Так, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, который исполнил одну из ролей в многосерийном фильме «Бандитский Петербург», оценил планы снять ремейк сериала. В то же время в беседе с НСН он отметил, что готов рассмотреть возможность участия в съемках, если получит соответствующее приглашение.

Актер признался, что пока не слышал ничего о ремейке, но в любом случае рассматривает все проекты, в которых ему предлагают сняться, с учетом нескольких факторов. В том числе ему важны идеологическая составляющая, команда, а также физические возможности участия в проекте.

«Поэтому, если мне предложат, буду относиться к этому так же, как к рядовому предложению поработать. Не более, не менее», — подчеркнул Певцов.

Он добавил, что в целом не видит смысла в создании подобного сериала, так как события, которые в нем описываются, не соответствуют современным реалиям. Такое кино, на его взгляд, сейчас будет «ни к селу, ни к городу», так как в большей степени сегодня нужны актуальные проекты и истории, адаптированные под современность.

«Страна живет по законам Российской Федерации, работает судебная система, работают органы госбезопасности, ФСБ, МВД. Сейчас совсем другое время. Бессмысленно переносить сюжеты 90-х на современность», — заключил Певцов.

Напомним, журналистка Сусанна Альперина сообщила, что телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию книг Андрея Константинова о бандитском Петербурге у вдовы писателя. По ее словам, зрителей ждет возрождение сериала в современной версии. При этом она уточнила, что канал эту информацию на данный момент не подтвердил и не опроверг.

Многосерийный фильм «Бандитский Петербург», снятый по книгам «Судья. Адвокат-2», «Вор. Журналист-2», «Сочинитель» и еще пяти текстам Константинова, выходил на российском ТВ в 2000-е годы. Затем, в 2006-м, вышел спин-офф под названием «Русский перевод» и приквел «Экспроприатор».

Ранее Дмитрий Певцов потребовал возвращения худсоветов в кино.

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