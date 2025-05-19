Стало известно о готовящемся ремейке сериала «Бандитский Петербург»

Телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию книг Андрея Константинова о бандитском Петербурге у вдовы писателя. Об этом сообщает журналистка Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Нас ждет возрождение сериала «Бандитский Петербург». Современная версия. Ремейк! <…> РЕН ТВ информацию не подтверждает, но и... не опровергает», — уточнила она (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Более подробной информации о проекте нет.

Детективный сериал «Бандитский Петербург», снятый по книгам «Судья. Адвокат-2», «Вор. Журналист-2», «Сочинитель» и еще пяти текстам Константинова, выходил на российском ТВ в 2000-е годы. Затем, в 2006-м, вышел спин-офф под названием «Русский перевод» и приквел «Экспроприатор».

7 апреля стало известно, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снял ремейк «Москва слезам не верит» о женской дружбе. Сюжет основан на том, как три главные героини в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья.

В сериале сыграли Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев и другие.

Ранее стало известно, что фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет в прокат 13 августа 2026 года.