На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о готовящемся ремейке сериала «Бандитский Петербург»

Журналист Альперина: РЕН ТВ готовит ремейк сериала «Бандитский Петербург»
close
КиноМост, 2-Б-2, Медиа-Стелс

Телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию книг Андрея Константинова о бандитском Петербурге у вдовы писателя. Об этом сообщает журналистка Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Нас ждет возрождение сериала «Бандитский Петербург». Современная версия. Ремейк! <…> РЕН ТВ информацию не подтверждает, но и... не опровергает», — уточнила она (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Более подробной информации о проекте нет.

Детективный сериал «Бандитский Петербург», снятый по книгам «Судья. Адвокат-2», «Вор. Журналист-2», «Сочинитель» и еще пяти текстам Константинова, выходил на российском ТВ в 2000-е годы. Затем, в 2006-м, вышел спин-офф под названием «Русский перевод» и приквел «Экспроприатор».

7 апреля стало известно, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников снял ремейк «Москва слезам не верит» о женской дружбе. Сюжет основан на том, как три главные героини в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья.

В сериале сыграли Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев и другие.

Ранее стало известно, что фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет в прокат 13 августа 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами