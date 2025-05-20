Мать Свинки Пеппы родила и раскрыла имя поросенка

В эфире программы «Доброе утро, Британия» объявили, что мать Свинки Пеппы родила дочь Эви (в оригинале — Evie). Об этом сообщает The Independent.

В передаче раскрыли, что ребенок родился в 5:34 утра в той же больнице, где появились дети принцессы Кейт Миддлтон. Сейчас мать Свинки Пеппы отдыхает, а уже на следующей неделе папа Свин планирует дать «первое в жизни интервью».

По данным The Independent, телезрителям придется ждать до осени, чтобы увидеть нового поросенка на экране.

30 марта — в американский День матери — стало известно о том, что мать Свинки Пеппы ждет ребенка. Затем она снялась для обложки глянца и раскрыла пол.

Премьера сериала «Свинка Пеппа» состоялась в мае 2004 года на телеканале Nick Jr. — и с тех пор вышло девять сезонов. В шоу рассказывается о жизни Свинки Пеппы, ее младшем брате Джордже и маме Свинки и отце Свине.

В 2024 году «Свинка Пеппа» отпраздновала свое 20-летие — именно поэтому создатели сериала Марк Бейкер и Невилл Эстли решили привнести «совершенно новую динамику» в семью.

Ранее стало известно, что у Кэти Перри расстегнулся бюстгальтер на концерте.