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Сват из «Давай поженимся!» рассказал, почему Сябитова не дает сыну найти супругу

Продюсер Дворцов: Сябитова не хочет отпускать сына из-за неудач в личной жизни
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syabitova_roza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с NEWS.ru, что телеведущая Роза Сябитова не дает своему сыну Денису жениться.

Дворцов дважды был сватом в программе «Давай поженимся!». Он заявил, что сын является для Сябитовой опорой и поддержкой. По его мнению, мужчина выполняет в отношениях с матерью роль не только сына, но и супруга.

«Поэтому Роза не хочет его от себя отпускать. Чтобы у сына все сложилось в отношениях, для начала Роза должна построить свою личную жизнь», — отметил продюсер.

Дворцов отметил, что Сябитова стала чаще появляться с сыном на телевидении. Он считает, что сваха хочет сделать его ведущим или соведущим своего проекта.

«Я вот прямо чувствую. На Первом канале Роза — авторитет, ее слушают. Она может воплотить проект вместе с сыном. Но сейчас ей нужно его ввести в публичное пространство», — рассказал Дворцов.

В мае Роза Сябитова призналась, что обожает китайского актера Джеки Чана. Телеведущая считает его своим секс-символом. По мнению свахи, Джеки Чан – это идеальный мужчина.

Ранее Роза Сябитова заявила, что Бузова превращает мужчин в содержанок.

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