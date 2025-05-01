Роза Сябитова назвала Джеки Чана своим секс-символом

Телеведущая Роза Сябитова призналась в «Шоу Воли», что обожает китайского актера Джеки Чана.

Сябитова считает его своим секс-символом. По мнению свахи, Джеки Чан – это идеальный мужчина.

«У меня был случай, когда он приезжал в Москву в Останкино. У меня была возможность с ним сфотографироваться. И я иду по коридору и его встретила. Я так застеснялась. Мол, думаю, подойти к нему, спросить сфотографировать… Это же я буду потом спать, под подушку класть фотографию. В общем, пока думала, он прошел», — рассказала телеведущая.

Сябитова надеялась, что повстречает Джеки Чана во время съемок «Сокровищ императора». Съемки проекта частично проходили в Шаолиньском монастыре. Однако этого не произошло.

«Мало ли. Мечты ведь должны сбываться. Вот я в Шаолиньском монастыре буду, а вдруг Джеки Чан приедет. Может, снимает что-нибудь, но не случилось», — поделилась сваха.

Сябитова предположила, что через этот эфир Джеки Чан узнает о ее желании встретиться. Павел Воля пошутил, что китайский актер не пропускает ни один выпуск его передачи.

«Хотелось бы сказать фразой из программы: «Холостяк». Джеки, ты примешь эту Розу?» — отметил Воля.

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