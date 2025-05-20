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Сябитова о Бузовой: «Мамочка для альфонсов»

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что Бузова превращает мужчин в содержанок
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Телеканал «Пятница!»

Одна из ведущих передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова заявилаОбщественной Службе Новостей, что 39-летняя Ольга Бузова до сих пор одинока, поскольку выбирает неподходящих мужчин.

Сябитова отметила, что коллега выбирает красивых, но бедных партнеров и часто останавливает свой выбор на более молодых мужчинах. Она охарактеризовала типаж Бузовой, как «вчерашних школьников».

«Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — считает звезда «Давай поженимся».

По словам Сябитовой, Бузовой стоит присмотреться к более взрослым мужчинам с большим достатком.

«Избранник должен обладать твердым характером и стать опорой для Ольги, чтобы она в его руках могла себя почувствовать слабой, а не наоборот», — отметила она.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее сообщалось, что две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна.

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