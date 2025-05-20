Европа ввела санкции против музея «Херсонес Таврический» в Крыму

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении музея-заповедника «Херсонес Таврический» под предлогом угроз безопасности Украины. Соответствующий список опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов ЕС.

«Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в материалах.

Санкции предусматривают ограничения на деловую активность в Европе, а также на приобретение и размещение активов в Евросоюзе. Кроме того, из данных на портале следует, что санкции вводятся с целью «снижения способности России вести боевые действия».

Незадолго до этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира».

Подробнее о санкциях ЕС против России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.