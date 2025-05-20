Актер Панин извинился за срыв спектакля в США

Уехавший из России актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) извинился в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед зрителями за срыв спектакля в США.

По словам артиста, спектакль сорвался из-за его коллеги, а организаторы даже не извинились перед зрителями, которые узнали об отмене из «липовой бумажки» на двери учреждения.

«За 25 лет в театре я впервые в такой ситуации. Для меня это ни в какие ворота», — написал Панин.

Актер пообещал дать спектакль в Филадельфии и попросил поклонников оставить заявку на сайте, не покупая билет.

В апреле Панин заявил, что хотел бы на неделю в те места, где вырос и по которым скучает.

В сентябре 2024 года актера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд заочно приговорил Панина, который в настоящее время находится за границей, к шести годам лишения свободы и лишил его права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Как отмечается в материалах уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера.

Ранее суд обязал Панина погасить долг по кредитной карте матери, которой нет в живых.