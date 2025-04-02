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Суд обязал актера Панина погасить долг по кредитной карте матери, которой нет в живых

РИА Новости: суд обязал актера Панина погасить долг по кредитной карте матери
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Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом) по решению суда обязан погасить долг в размере 167 тысяч рублей по кредитной карте матери, которой нет в живых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Мать ПанинаТатьяна Власова — в августе 2019 года заключила договор с банком и взяла кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. В 2021 году она заразилась коронавирусом, врачи не смогли ее спасти.

В связи с тем, что Панин является наследником, то иск по взысканию накопившейся задолженности был подан к нему, отметило агентство.

По решению суда Панин должен оплатить задолженность по договору кредитной карты и расходы по уплате госпошлины в размере свыше 4,5 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года актера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд заочно приговорил Панина, который в настоящее время находится за границей, к шести годам лишения свободы и лишил его права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Как отмечается в материалах уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера.

Ранее адвокат рассказал, сможет ли Панин укрыться от правосудия.

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