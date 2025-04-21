Алексея Панина потянуло назад в Россию

Актер Панин признался, что хотел бы вернуться на неделю в Россию

Уехавшего из России актера Алексея Панина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом) потянуло назад в Россию. Отрывок из интервью, где артист признается в этом, опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Панин заявил, что вернулся бы на неделю в те места, где вырос и по которым скучает.

«Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню родную. Я бы хотел на пару дней», — сказал он.

Время в Москве, уточнил Панин, он бы посвятил прогулкам и зашел бы в ресторан Центрального дома литераторов.

В сентябре 2024 года актера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд заочно приговорил Панина, который в настоящее время находится за границей, к шести годам лишения свободы и лишил его права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Как отмечается в материалах уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера.

Ранее суд обязал Панина погасить долг по кредитной карте матери, которой нет в живых.