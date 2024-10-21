Гурцкая установила памятник-дворец на могиле мужа

Певица Диана Гурцкая установила массивный памятник на могиле мужа-дипломата Петра Кучеренко. Памятник показал у себя на YouTube-канале блогер Андрей Флор.

Вокруг монумента, похожего на дворец с колоннами, расставлены вазы с цветами.

Кучеренко занимал пост замминистра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года. 20 мая 2023 года Кучеренко, возвращаясь из командировки на Кубу на самолете, почувствовал резкое недомогание. После экстренной посадки в аэропорту Минеральные Воды врачи попытались помочь дипломату, но спсти его не смогли. Ему было 46 лет, вместе Гурцкая и Кучеренко прожили около 20 лет.

Накануне на могиле народного артиста России Александра Градского, которого не стало в ноябре 2021 года, установили памятник. По данным журналистов, церемония открытия монумента состоится в ноябре, а пока памятник спрятан под черной пленкой, «напоминающей мусорный пакет». Монумент создал скульптор Вадим Церковников, который реставрировал памятник «Рабочий и колхозница» в Москве.

В мае сообщалось, что россияне возмущены заброшенной могилой Александра Градского.