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СМИ сообщили, что писатель Лион Измайлов победил рак после пятилетней борьбы

Mash: писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак кожи спустя пять лет лечения
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Писатель-сатирик Лион Измайлов победил рак после пятилетней борьбы с недугом. Об этом сообщает Mash.

У юмориста, утверждает Telegram-канал, диагностировали рак кожи на ранней стадии в 2020 году. С того момента он соблюдал рекомендации врачей и проходил курс лечения, что позволило ему побороть болезнь.

Mash утверждает, что Измайлова исключили из реестра онкобольных. При этом Лион Измайлов публично не высказывался о своем заболевании, а «Абзац» в начале мая 2025 года писал, что юморист продолжает заниматься творчеством и активно ведет социальные сети. Издание публиковало колонку, посвященную писателю, в преддверии его 85-летия, в которой не было сказано о его болезни.

В 2018 году Измайлов раскрывал в программе «Жить здорово!», как лечил стенокардию.

В ноябре 2024 года актер Дольф Лундгрен из «Неудержимых» сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что победил рак после девятилетней борьбы. Ему диагностировали болезнь в 2015 году.

Ранее сообщалось, что две фанатки отсудили у Киркорова деньги за концерт в период локдауна.

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