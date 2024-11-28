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Звезда «Неудержимых» победил рак после девятилетней борьбы

Актер Дольф Лундгрен победил рак

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dolphlundgren/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Дольф Лундгрен сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что победил рак после девятилетней борьбы.

67-летний Лундгрен опубликовал видео из больничной палаты и поделился подробностями лечения. Ему сделали абляцию легких. Эта малоинвазивная процедура предполагает контактное разрушение патологически измененных тканей при помощи направленного пучка радиочастотных волн. Артист избавился от последней опухоли.

«Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому я с нетерпением жду этой процедуры», — поделился актер.

Лундгрен признался, что болезнь научила его жить настоящим и наслаждаться каждым моментом. Артист поблагодарил поклонников за поддержку.

Он рассказал о своей восьмилетней борьбе с раком в мае 2023 года. Артист предположил, что он мог развиться из-за употребления стероидов для бодибилдинга. Как оказалось, ему диагностировали болезнь в 2015 году. По словам актера, врачи прогнозировали ему жить максимум 2-3 года.

Дольф Лундгрен известен по ролям в фильмах «Рокки 4» и «Неудержимые».

Ранее звезде «Трех мушкетеров» сделали операцию.

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