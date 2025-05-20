Названы сроки возвращения голливудского кино в Россию

Фильмы голливудских студий вернутся в Россию весной 2026 года в ограниченном формате. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

«Сейчас мы ориентируемся на весну 2026 года. Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию», — сообщил эксперт.

Еще в конце апреля глава объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин раскрывал, что голливудское кино может вернуться в Россию в течение одного-трех лет. Он уточнял, что маленькие зарубежные компании уже присутствуют на российском рынке, а крупным мейджорам «нужен катализатор».

В начале марта режиссер Никита Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае. По его словам, санкции против России сыграли «великую роль» для отечественной киноиндустрии. Кино России, заявил он, уже во многом восполнило собой голливудское.

Ранее Швыдкой назвал неактуальным вопрос об участии России на «Евровидении».