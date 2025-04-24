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Названы сроки возвращения голливудского кино в Россию

Глава «Синема парка» Васясин: голливудское кино вернется в РФ в течение трех лет
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Supplied by Capital Pictures/Global Look Press

Глава объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил в интервью РБК, что голливудское кино может вернуться в Россию в течение одного-трех лет.

«Поэтому точно переговоры ведутся. Другой вопрос, что конкретики в них нет. Все понимают, что произойдет эффект домино. Как только найдется хотя бы один, у кого будет смелость стать первым, тут же придут и другие», — заявил эксперт.

Васясин уточнил, что маленькие зарубежные компании уже присутствуют на российском рынке, а крупным мейджорам «нужен катализатор».

«Важным индустриальным вопросом сейчас являются условия возврата. Мы должны все договориться, как мы хотим видеть Голливуд, чтобы это не противоречило каким-то нормам государства и не было в ущерб индустрии», — добавил он.

В начале марта режиссер Никита Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае. По его словам, санкции против России сыграли «великую роль» для отечественной киноиндустрии. Кино России, заявил он, уже во многом восполнило собой голливудское.

Ранее стало известно, что лишенные гражданства комики Комиссаренко и Романов сохраняли бизнес в России.

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