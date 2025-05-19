В Минкульте ответили на слухи о запрете «Игры престолов» из-за пропаганды чайлдфри

После слухов о запрете «Игры престолов» Минкульт напомнил, что у сериала нет прокатного удостоверения

Сообщения о запрете фильмов о волшебнике Гарри Поттере и сериала «Игра престолов» прокомментировали в Минкультуры РФ. Комментарий Минкульта цитирует «Интерфакс».

В ведомстве напомнили, что у этих фильмов и так нет прокатных удостоверений — к примеру, по причине ухода из РФ организации-правообладателя.

Кроме того, подчеркнули в Минкульте, критерии отнесения картин к числу содержащих материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, утверждены Роскомнадзором, а блокировка того или иного контента в сети Интернет не входит в полномочия Минкультуры России.

Президент России Владимир Путин в 2024 году подписал два закона о запрете идеологии «чайлдфри» — отказа от деторождения. Один из них запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе.

15 мая Минкульт опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду отказа от рождения детей, не будут получать прокатные удостоверения.

После этого «Парламентская газета» сообщила, что из-за этого из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». По данным издания, под угрозу попала даже сага о Гарри Поттере, так как эксперты нашли в ней намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей.

Ранее в Госдуме объяснили, какие фильмы запретят в России из-за героев-чайлдфри.