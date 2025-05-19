Полицейский оказывается женат на роботе в третьем сезоне «Проекта «Анна Николаевна»

Начались съемки третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

В продолжении комедии о жизни провинциального отдела полиции, в который однажды устраивается новый сотрудник — девушка-андроид, — Андрей Пожарский и его коллеги возвращаются в родной город.

Пожарский стал начальником полиции, но тут оказалось, что его жена Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей.

В городе также появляется суперсильная бабушка-андроид, которая вырвала банкомат из стены и ушла с ним.

Режиссером третьего сезона стал Сергей Дьячковский. К своим ролям вернулись Антон Филипенко, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова, Никита Тарасов, а также Александр Ильин.

Премьера сериала состоится на Кинопоиске в 2026 году.

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