Раскрыта дата выхода фильма «Смешарики» по сценарию Сергея Лукьяненко

Полнометражный игровой фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет в российский прокат 13 августа 2026 года. Об этом сообщила кинокомпания «Вольга» в своем Telegram-канале.

В картине, уточняют создатели, анимационный мир «Смешариков» смешается с реальным: Крош и Ежик найдут устройство, которое перенесет их в реальный мир, где они станут настоящими детьми.

«Но не в привычном облике, в игре они перевоплотятся в обычных детей, которые летят на Марс на космическом корабле. Впереди их ждут удивительные приключения межпланетного масштаба», — сказано в синопсисе проекта.

Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в проекте родителей. Также в каст вошли: Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков и другие артисты. Сценаристом выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный по произведениям и их экранизациям из серии «Дозоров».

1 декабря января 2026 года выйдет продолжение нашумевшего фильма «Чебурашка». Оригинальная семейная комедия стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

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