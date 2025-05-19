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Избран новый президент Российской академии художеств

Президентом Российской академии художеств избран Василий Церетели
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Президентом Российской академии художеств (РАХ) в ходе собрания членов академии избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и исполняющий обязанности президента Василий Церетели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РАХ.

«Президентом избран Василий Зурабович», — говорится в сообщении.

Решение принято на заседании президиума академии 19 мая 2025 года. Согласно процедуре выборов, после утверждения в рамках академии кандидатуру должно утвердить правительство РФ.

Василий сменил своего деда — Зураба Церетели, занимавшего пост президента РАХ с 1997 года. Скульптор ушел из жизни 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца. Прощание с ним прошло в храме Христа Спасителя в Москве, после чего гроб доставили в Тбилиси.

Зураб Церетели — автор монументальных скульптурных работ, включая памятник Петру I в Москве. Он автор тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Он возглавлял РАХ более 25 лет.

Ранее в Тбилиси простились с Зурабом Церетели.

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