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Вице-президент РАХ Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии

Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента РАХ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии. Об этом сообщила пресс-служба РАХ.

Решение принято на заседании президиума академии 29 апреля 2025 года. Василий Церетели будет занимать пост до выборов нового президента на общем собрании членов РАХ, которое состоится 19 мая.

Василий сменил своего деда — Зураба Церетели, занимавшего пост президента РАХ с 1997 года. Скульптор ушел 22 апреля в возрасте 91 года от остановки сердца. Прощание с ним прошло в храме Христа Спасителя в Москве, после чего гроб доставили в Тбилиси.

«Президиум Российской академии художеств назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания», — говорится в сообщении РАХ.

Зураб Церетели — автор монументальных скульптурных работ, включая памятник Петру I в Москве. Он автор тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Он возглавлял РАХ более 25 лет.

Ранее в Тбилиси простились с Зурабом Церетели.

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