Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тбилиси простились с Зурабом Церетели

Прощание с художником Церетели прошло в Тбилиси
close
РИА Новости

Церемония прощания со скульптором и художником Зурабом Церетели прошла в церкви Божьей Матери в столице Грузии Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Могила Церетели находится в Дидубийском пантеоне рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили.

В траурной церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие грузинские политики.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. С 1997 года был президентом Российской академии художеств, также был народным художником СССР и РФ. Основатель Московского музея современного искусства, МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели и Музея современного искусства в Тбилиси.

Автор тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Народного художника России и Грузии Зураба Церетели не стало 22 апреля на 92-м году жизни.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами