В Тбилиси простились с Зурабом Церетели

Прощание с художником Церетели прошло в Тбилиси

Церемония прощания со скульптором и художником Зурабом Церетели прошла в церкви Божьей Матери в столице Грузии Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Могила Церетели находится в Дидубийском пантеоне рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили.

В траурной церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие грузинские политики.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. С 1997 года был президентом Российской академии художеств, также был народным художником СССР и РФ. Основатель Московского музея современного искусства, МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели и Музея современного искусства в Тбилиси.

Автор тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Народного художника России и Грузии Зураба Церетели не стало 22 апреля на 92-м году жизни.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.