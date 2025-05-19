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Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»

Певец Shaman представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве. Об этом сообщил Первый канал.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что представлять РФ на конкурсе будет Shaman еще в конце марта 2025 года. При этом официально эта еще информация тогда не подтверждалась.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение».

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что «Гарри Поттер» и «Игра престолов» под угрозой запрета в России за пропаганду чайлдфри.

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